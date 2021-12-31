Каким был 2021 год для Ярославской области: вспоминаем уходящий год, самые главные его достижения и неудачи

До конца 2021 года остаются считанные часы. Фото: Мэрия Ярославля

До конца года остаются считанные часы. Это означает только то, что пора подвести черту и вспомним все, что принес и забрал уходящий год.

Календарь на 2021 был перевернут явно чей-то тяжелой рукой. Январь сразу же принес много неудач в виде огромных сугробов, буксующих машин и очередей в травмпункты. За месяц в городе выпало более 60 сантиметров снега, а также прошло шесть крупных снегопадов. Откровенно говоря, зима стала для мэра, мэрии и "Горзеленхозстроя" очень неудачной. На борьбу с последствиями непогоды власти, судя по всему, направили недостаточное количество специалистов и техники. Хотя мэр Ярославля Владимир Волков говорил, что в первый год его правления было еще хуже. На снегоуборочные машины не было даже намека, из существенного имелся только долг в 48 миллионов рублей.

Зима стала для мэра, мэрии и "Горзеленхозстроя" очень неудачной. Фото: Мэрия Ярославля

Но проанализировав ошибки прошлого, к новому зимнему сезону мэрия подготовилась более основательно. Сейчас у города 112 единиц техники, шесть комбинированных дорожных машин, два снегопозрузчика и, по словам мэра, разработана схема круглосуточной уборки в городе.

Результат этих трудов ярославцы могут оценить сами. Для этого нужно только выйти на улицу. Отзывы на уборку до сих пор противоречивые, но теперь череду негативных комментариев разделяют и похвалы, и благодарности за работу. Это хороший признак того, что мэрия двигается в правильном направление.

Февраль принес не меньше печальных сюрпризов. В Ростове Великом произошла крупная коммунальная авария на улице Спартаковской. Три тысячи человек остались без тепла в 30-градусные морозы. Пункты экстренной помощи разрывались от количества пострадавших и замерзающих в своих квартирах ростовцев, коек на всех не хватало.

В те дни в Ростове был настоящий ад на земле. ЧП все коммунальные проблемы города. Глава района Андрей Шатский поручил проверить 130 километров теплотрассы и 64 котельные.

В те дни в Ростове был настоящий ад на земле. Фото: Правительство Ярославской области

К слову о февральских "беспределах": были возбуждены уголовные дела по факту избиения заключенных в ярославской колонии №1, предъявлены обвинения директору рыбинского завода "Вымпел" в контрабанде, прошел суд над директором ООО «Завод дорожных машин» за хищение чужого имущества и над бывшим руководителем «ТГК-2».

Но деньги в области не только пропадали, но и приходили обратно. Так бюджет Ярославской области был увеличен до 78,5 миллиарда рублей, а Тутаевский район погасил большой долг в размере 38,7 миллиона рублей.

Одним из достижений этого месяца также стало, то, что ярославская финифть была представлена на Неделе высокой моды в Париже. Модельер Ульяна Сергеенко представила свою коллекцию одежды, которая создана по мотивам народного творчества.

В Ярославской области было возбуждено много уголовных дел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помимо коронавируса, новых ограничений и рекордного количества погибших от болезни, в марте в регионе произошла еще одна неприятность - вспышка африканской чумы свиней. Фермерство терпело убытки, ведь вылечить животных от болезни нельзя. Единственный вариант предотвратить эпидемию - везти свинюшек на убой и вводить карантин, что, собственно, и произошло.

Проблемы с экологией в этом месяце также не обошли областной центр: Волга покрылась маслянистыми пятинами. Эксперты обнаружили утечку нефтепродуктов.

Еще месяц «порадовал» странными и неожиданными решениями мэрии. Как раз в марте в Ярославле ввели проход в троллейбусы только через переднюю дверь, чтобы в транспорте было меньше пассажиров-"зайцев". Нововведение совсем не прижилось и просуществовало меньше двух дней, а после было отправлено на доработку. Из-за сумбурного решения, при входе в транспорт образовались давки, а рейсы задерживались.

Ну, и, конечно же, в марте по традиции город начал тонуть из-за весеннего потепления и плохих ливневок. Не успели жители привыкнуть к сугробам, как они растаяли и превратились в огромные лужи. Все дошло до того, что мэрии пришлось извиняться перед ярославцами, а мэру отстаивать свое право занимать должность главы города.

В Ярославской области с хорошим асфальтом напряженка и апрель 2021 года это подтвердил.

Очень часто в регионе по новым дорогам, которые уложили пару лет назад, расходятся трещины. Например, такое произошло с трассой за 368 миллионов рублей, которая соединяет город Гаврилов-Ям Ярославской области и село Пружинино.

Из-за плохих дорог в Некоузском районе домашнее хозяйство терпело убытки, а фермы могли просто закрыться по этой же причине. Все настолько плохо, что поставщики отказывались от работы с предприятиями из-за разбитых дорог.

Удивил апрель. Местные власти приоткрыли завесу тайны и рассказали о грядущих проектах. Ярославцы узнали о предстоящих реконструкции улицы Комсомольская, транспортной реформе, приближающемся завершении ремонта на Добрынинском путепроводе и ремонте на Юго-Западной окружной дороге. Кроме этого, многие жители наконец-то сыграли новоселье - недострои в области наконец-то превратились в уютные квартиры.

Самым крупным летним событием в городе стала, конечно, транспортная реформа. Фото: Влада Красоткина

В последние весенние месяцы и летом в Ярославле много разрушали и создавали. Одним из неприятных событий стала попытка сноса исторического дома №14 в "актерском квартале".

Но самым крупным летним событием в городе стала, конечно, транспортная реформа. Споры о ее эффективности и полезности идут до сих пор. Изначально задумка избавить город от тесных и небезопасных маршруток казалась неплохой. Правда, для слаженной работы нового проекта также нужны просторные автобусы и отлаженное расписание, а с этим в городе проблемы. Сейчас, в конце 2021 года, автобусов на дорогах не хватает, жители ежедневно пишут жалобы, на то, что они ждут транспорт по 40 минут в сильные морозы.

Изменения работы транспорта не сотрут память о больших скандалах, которые заставили ярославцев чувствовать себя в опасности. Случай с избиением девушки в лифте сотрудниками психиатрической больницы показал, что в ярославских государственных медучреждениях не все так гладко. Камеры записали лишь то, что происходило на вызове бригады, но что творится в стенах больницы остается загадкой. К счастью, у происшествия был большой резонанс.

Последние летние месяцы подарили области много поводов для гордости. Ярославская спортсменка Анастасия Галашина заняла второе место на Олимпийских играх по пневматической стрельбе, а в футбольный клуб "Шинник" на должность главного тренера пришел Вадим Евсеев. Сейчас наши футболисты уверенно возвращают былую славу.

Анастасия Галашина выступила в финале олимпийских игр в Токио. Фото: со страницы ВКонтакте Анастасии Галашиной

Осень и зима 2021 года была наполнена кадровыми перестановками в политическими перестановками в Ярославской области.

В регионе сменился глава. Дмитрий Миронов ушел в отставку и стал помощником президента. В этот же день на должность врио губернатора был назначен бывший замглавы ФАС Михаил Евраев.

Покинули свои посты прокурор Ярославской области Дмитрий Попов и председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко, а сменился директор департамента здравоохранения, им стала Оксана Пиклун.

В Ярославль приехал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев. Фото: Правительство Ярославской области

Такими событиями жила Ярославская область в 2021 году. В регионе открывали детские сады и школы, ремонтировали дороги, боролись с коронавирусом, принимали новые большие и важные решения. Как и в любой другой год были свои радости и огорчения. КП-Ярославль поздравляет всех жителей региона с наступающим Новым 2022-м годом и надеется, что он принесет нам всем только радость.