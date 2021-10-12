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Общество12 октября 2021 18:00

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку

Врио главы региона назначен Михаил Евраев
Полина Вачнадзе
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов покинул свой пост

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов покинул свой пост

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов покинул свой пост и пошел на повышение. Он назначен помощником Президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора, временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Он будет руководить регионом до выборов нового главы.

Михаил Яковлевич Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский университет экономики и финансов, второе высшее юридическое образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете. Занимал должности заместителя министра регионального развития РФ, заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ. В 2018 году назначен заместителем главы ФАС, в начале 2021 года ушел с этой должности.

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