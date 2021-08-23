«Фильм ужасов в реальной жизни»: в Ярославле камеры наблюдения засняли, как санитары избивают пациентку

Двое медработников избивают девушку. Фото: группа ВКонтакте «Свободный Ярославль».

Настоящее беззаконие творилось ночью 23 августа во Фрунзенском районе Ярославля. Камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин в форме сотрудников ярославской областной психиатрической больницы госпитализирует молодую девушку, нарушая при этом все должностные полномочия.

Девушку скрутили, затолкали в лифт, били по голове и животу.

- Страшно представить, что тогда происходит в стенах больницы, если в жилом доме под камерами они душили, били, избивали человека? Еще более страшно, что в современном динамичном мире любой может оказаться в этой ситуации! - сообщает группа ВКонтакте «Свободный Ярославль».

На данный момент информация о произошедшем уточняется в следственном комитете и в региональном департаменте здравоохранения. Прокуратура Ярославской области уже организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

- При начилии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль прокурором области Дмитрием Поповым, - пояснили в ведомстве.