В Ярославской области разваливается дорога, отремонтированная за 368 миллионов рублей ФОТО: Ольга Кошелева

В Ярославской области на дороге по направлению Гаврилов -Ям - Пружинино в буквальном смысле пошли трещины. На прокладку дороги потратили 368 миллионов рублей, но местные жители считают, что это было неоправданно. Фотографии этого появились в соцсетях и подверглись обсуждению:

- Что-то с трудом верится, что в эту дорогу вложили 368 миллионов.

- На старый асфальт тонким слоем положили новый да еще, наверное, во время дождя или даже снега это делали.

-Жесть. Не прошло и года...

- Ну не переносит земля русская асфальт всякий!!!

-Слой как масло на хлебе.

Организация «Северный поток», которая ранее строила эту дорогу, уже начала устранять дефекты дорожного покрытия.

-В весенний период, когда перенасыщается дорожное основание, тяжеловесные транспортные средства наносят большой ущерб дорожному полотну. В связи с этим на территории региона введен запрет для передвижения транспорта, превышающие максимально допустимую массу, - отметили в правительстве Ярославской области. - В данном случае наибольшие дефекты покрытия вызваны движением по автомобильной дороге большегрузного транспорта, перевозящего в больших объемах инертные материалы из карьера в районе деревни Грудцино. В связи с этим будут приняты меры, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дороги, а также рассмотрен вопрос о работе передвижного пункта весового контроля.