В Ярославской области разваливается дорога, отремонтированная за 368 миллионов рублей ФОТО: Ольга Кошелева
В Ярославской области на дороге по направлению Гаврилов -Ям - Пружинино в буквальном смысле пошли трещины. На прокладку дороги потратили 368 миллионов рублей, но местные жители считают, что это было неоправданно. Фотографии этого появились в соцсетях и подверглись обсуждению:
- Что-то с трудом верится, что в эту дорогу вложили 368 миллионов.
- На старый асфальт тонким слоем положили новый да еще, наверное, во время дождя или даже снега это делали.
-Жесть. Не прошло и года...
- Ну не переносит земля русская асфальт всякий!!!
-Слой как масло на хлебе.
Организация «Северный поток», которая ранее строила эту дорогу, уже начала устранять дефекты дорожного покрытия.
-В весенний период, когда перенасыщается дорожное основание, тяжеловесные транспортные средства наносят большой ущерб дорожному полотну. В связи с этим на территории региона введен запрет для передвижения транспорта, превышающие максимально допустимую массу, - отметили в правительстве Ярославской области. - В данном случае наибольшие дефекты покрытия вызваны движением по автомобильной дороге большегрузного транспорта, перевозящего в больших объемах инертные материалы из карьера в районе деревни Грудцино. В связи с этим будут приняты меры, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дороги, а также рассмотрен вопрос о работе передвижного пункта весового контроля.