Вадим Евсеев назначен главным тренером ярославского футбольного клуба "Шинник"

1 июня прошел первый рабочий нового тренера футбольного клуба "Шинник". Фото: Правительство Ярославской области

1 июня главным тренером ярославской футбольной команды "Шинник" стал Вадим Евсеев, известный российский футболист. Вадим Евсеев - шестикратный чемпион России, обладатель Кубка страны в составе московских команд «Спартака» и «Локомотива», а также участник чемпионата Европы в 2004 году.

Уже в свой первый рабочий день новый тренер заявил, что работа начинается и в ближайшее время игроки начнут готовиться к новому первенству. Также предстоит собрать сильную команду.

- В клубе до меня работали уважаемые люди, я рад также поработать с командой «Шинник», - рассказал Вадим Евсеев. – На сегодняшний день, мы не будем делать поспешных выводов по составу игроков. Начнем работу. Потом надо будет собирать команду, чтобы она решала поставленные задачи.

В роли тренера 45-летний Вадим Евсеев с 2013 года. Он уже успел поработать в ивановском «Текстильщике», пермском «Амкаре», «СКА-Хабаровске» и футбольном клубе «Уфа».