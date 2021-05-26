В Ростове Великом до нового отопительного сезона заменя теплотрассу на улице Спартаковской

В Ростове Великом обсуждают ремонт теплотрассы. Фото: со страницы "ВКонтакте" главы Ростова Великого Андрея Шатского.

До начала нового отопительного сезона в Ростове Великом специалисты проверят 130 километров теплотрассы и 64 котельные.

- В первоочередных планах – до начала отопительного сезона заменить магистральную теплотрассу на улице Спартаковской, с последующим ее благоустройством, - пояснил на совещании глава Ростовского муниципального района Андрей Шатский.

Необходимость замены теплотрассы стала очевидна после коммунальной аварии, которая случилась в Ростове зимой этого года. 13 февраля на одной из котельных отключили электроэнергию, после чего произошли разрывы труб на теплосетях. В 30-градусный мороз без отопления на четыре дня остались 79 жилых домов, в том числе 57 многоквартирных, и 7 социально-значимых объектов. Около трех тысяч человек замерзали в холодных квартирах. В городе пришлось открыть пункты временного размещения, но, со слов очевидцев, мест там хватало далеко не всем.

- Без тепла 3000 человек, а пункты могут принять максимум 100. А старики, инвалиды, младенцы, люди, сидящие на карантине и болеющие COVID-19, им куда податься, в какой временный пункт? Они замерзают, укутавшись в три одеяла и включив все газовые конфорки, вместе с обогревателями. Итог такой разовой нагрузки на домовую сеть может быть плачевным, - писали представители Общественного контроля Ростова губернатору Ярославской области в социальных сетях.