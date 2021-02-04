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Ущерб на 349 миллионов: в Рыбинске будут судить директора завода

По версии следствия, китайские детали он выдавал за произведенные на его заводе
Полина Вачнадзе
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Ущерб государству - 349 миллионов рублей

Ущерб государству - 349 миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Рыбинский суд передали дело 57-летнего директора ООО «Завод дорожных машин». Павел Кузнецов обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Чужое имущество – это субсидии государства, а крупный размер – 349 миллионов рублей.

- По версии следствия, в 2016-2019 годах директор завода в нарушении условий договора на поставку высокопроизводительной самоходной и прицепной техники давал подчиненным указания о приобретении деталей в Китае, вместо их изготовления на предприятии, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

А тем временем, предприятие получало субсидии, которыми компенсировалась часть затрат, связанных с выпуском этих деталей, также выделялись деньги на содержание рабочих мест.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Ярославской области.

Криминал