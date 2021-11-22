Михаил Евраев назначил новым директором департамента здравоохранения и фармации специалиста из районной больницы Ярославской области

Оксана Пиклун хорошо известна в ярославском медицинском сообществе. Фото: Правительство Ярославской области

Глава Ярославской области Михаил Евраев сразу после своего назначения сказал, что будет делать упор на местные кадры. И первое же крупное назначение это подтвердило.

Оксана Пиклун хорошо знает специфику работы на местах. До назначения на новую должность она исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы. А ранее работала заместителем главного врача ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ»..

У нового главы департамента несколько дипломов о высшем образовании. Медицинское, по специальности фармацевт, Оксана Пиклун получила в Кемеровской медицинской академии, Ярославском государственном медицинском университете. Кроме того, у нее есть дипломы МФЮА, МГУ, РАНХиГСа по юридическим, экономическим и финансовым специальностям. Оксана Пиклун хорошо известна ярославскому медицинскому сообществу, за достижения в работе отмечена Почетной грамотой губернатора Ярославской области и Почетной грамотой главы Ростовского муниципального района.

Замужем, двое детей.

К исполнению своих новых обязанностей Оксана Пиклун приступит с 23 ноября.

Ранее возглавлявший департамент Васили й Тубашов покинул этот пост.