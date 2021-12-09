Мэр Ярославля доволен уборкой города: «Первый экзамен зимы сдан отлично»

Работы будут проходить в таком же темпе. Фото: Владимир Волков

Мэр Ярославля Владимир Волков похвалил себя за организованную уборку города во время снегопадов. Глава города оставил следующее сообщение в своем телеграмм-канале:

- Первый экзамен зимы сдан успешно. Я почти удовлетворен тем, как улицы Ярославля очищаются от снега. Уже упоминал, как в первую зиму моего управления городом пришлось столкнуться с тем, что город от снега убирать было некому и нечем. В этом году ситуация изменилась кардинально. Теперь у нас значительно больше техники и людей. Это позволило за одну только первую ночь после сильного снегопада вывезти почти тысячу тонн снега с улиц.

Но согласны ли с такой самокритикой местные жители, которые ежедневно пожинают плоды дорожной уборки?

- Вранье полное! Может где-то и почистили снег, а Ленинский район утопает в снегу, да и в центре полная ****, - пишет Светлана Д. в группе «Жесть Ярославль».

- Перекресток проспекта Толбухина и улицы Свободы, а также улиц Володарского-Свободы - на тротуарах каша. Улица Рыбинская тоже не убрана, - дополняет Наталья Ш.

На негативные отзывы нашлись и положительные:

- Фрунзе почищенно. Не думала, что дождемся, но вчера была свидетелем работы техники. Молодцы, - поделилась Анастасия М.

- Улица Калинина блеск! Я утром видела людей с лопатами на пешеходных переходах, - рассказала Ольга Б.

Владимир Волков заверил, что работы будут проходить в таком же темпе и не будут мешать участникам дорожного движения. Ну, а горожанам останется только ждать действий и результатов после этих обещаний.