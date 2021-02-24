Экс-директора рыбинского завода «Вымпел» обвиняют в контрабанде

В Рыбинске задержан руководитель ООО «Судостроительная верфь БЭЛЛ» Олег Белков. Его обвиняют по части 1 статьи 226.1 УК РФ, то есть, в контрабанде военной техники.

Как сообщает портал «Ярновости», Олег Белков под видом прогулочных судов пытался продать за границу военные катера, два из них были задержаны на таможне по пути в ОАЭ.

По решению Рыбинского городского суда Олег Белков, который до 2018 года являлся директором судостроительного завода «Вымпел», отправлен под домашний арест. Там он пробудет до 15 апреля.

Белкову грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.