В Ярославле вход в трамваи и троллейбусы сделали через переднюю дверь

Выходящим пассажирам нужно ждать, когда все купят билеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о новых правилах входа в трамваи и троллейбусы появилась в группе «Общественный транспорт Ярославля». Документ подписан начальником служба эксплуатации «Яргорэлектротранса» и, судя по всему, новые правила начали действовать уже сегодня, 23 марта.

- С целью недопущения безбилетного проезда пассажиров … организовать работу подвижного состава на всех маршрутах и на всех остановочных пунктах по маршруту движения с посадкой и высадкой пассажиров согласно нового регламента, - говорится в документе.

По новому регламенту посадка производится только через переднюю дверь. Исключение сделано только для людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин и людей с детскими колясками. Высадка пассажиров должна происходить через вторую, третью и четвертую двери через 5-10 секунд после того, как откроют первую.

Если водитель трамвая или троллейбуса нарушит распоряжение вышестоящего начальства, ему будет объявлено замечание, за которым последует лишение премии на 50%.

К чему может привести такое нововведение? Время посадки и высадки пассажиров увеличится в разы, что, естественно, вызовет негодование ярославцев. Промежутки между рейсами тоже увеличатся: пока водитель обилетит всех входящих… И долго ли в таком режиме протянут сами водители, которые не только выполняют функции кондукторов, но и получают весь негатив пассажиров.

Ранее в управлении городского пассажирского транспорта Ярославля говорили, что подобная система – вход через переднюю дверь – имеет право на существование. Но не на всех маршрутах и не в час пик.