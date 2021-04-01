Фермы Ярославской области могут закрыться из-за ям на дорогах

Из-за разбитых дорог могут закрыться фермы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Села Некоузского района находятся на грани вымирания. Из-за разбитых дорог могут закрыться фермы. Это практически единственное место работы жителей.

Проблему обозначил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев на своей странице в «Фейсбуке». По его словам, компания, которая вывозит и распространяет фермерское молоко, больше не посылает свои машины за продукцией.

- Это решение объяснили плохим состоянием дорог. Из-за разбитого асфальта машины часто ломаются. Еще одна причина - низкое качество поставляемого молока. Причиной несвежего молока называют нерегулярный вывоз. Он происходит только на второй-четвертый день после надоя, – пишет Эльхан Мардалиев.

В трудном положении оказались четыре небольших хозяйства, в котором трудятся 70 человек. Если фермы закроются, то людям придется трудно: они лишатся работы, скот пойдет на мясо.