В Ярославле представили врио губернатора области Михаила Евраева

15 октября в Ярославль приехал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев. Фото: Правительство Ярославской области

15 октября в Ярославль приехал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев. На новую должность чиновник был назначен 12 октября Указом Президентом России Владимиром Путиным, а уже сегодня Михаил Яковлевич прибыл на новое место работы. Представил его полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

- Уверен, что имея огромный опыт, Михаил Яковлевич справится с новыми обязанностями. Одними из целей являются улучшение демографической ситуации и повышение средней заработной платы населения. Только через диалог с жителями можно заручиться доверием населения,— сказал Игорь Щеглов.

Перед тем, как направиться в правительство области, Михаил Евраев, Игорь Щеглов и экс-губернатор Дмитрий Миронов прогулялись по Ярославлю.

- Мы утром проехали по городу. Все потрясающе красивое. Видно, что за последние годы много было сделано, - поделился своими впечатлениями о Ярославле Михаил Евраев.

Бывший глава Ярославской области Дмитрий Миронов, который сопровождал Михаила Евраева, пообещал и дальше оказывать помощь региону, которым он руководил на протяжении пяти лет:

- Считаю своим долгом и дальше всячески помогать региону в продвижение его проектов и инициатив. Буду это делать по мере своих сил и возможностей.

Сегодня Михаил Яковлевич прибыл на новое место работы. Фото: Правительство Ярославской области

Сам Михаил Яковлевич принимать важные рабочие решения на новой должности пока не торопится.

- У меня нет такого желания прийти и делать кадровые перестановки. Я хочу сначала прийти и со всеми переговорить, посмотреть что уже сделано, какие результаты, что предполагается и только после этого принимать спокойные взвешенные решения, - пояснил врио губернатор.