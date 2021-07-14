Первый день транспортной реформы: как ярославцы из разных районов города этим утром до работы добирались

Ярославцы в 7:00 ждут на остановке "Кресты" свой автобус. Фото: Влада Красоткина

Утро 14 июля для жителей Ярославля началось с транспортной реформы. Около 30 "родных" маршруток исчезло с дорог города. В это число входят 73-ая маршрутка, которая следовала за Волгу с Московского проспекта и 91-ая - в Брагино. Теперь в эти районы ездят 53-ий и 1-ый автобусы.

"КП-Ярославль" решила проверить, насколько слаженно работает новая дорожная система. Приходит ли транспорт вовремя? Хватает ли в автобусах места для всех? Успевают ли жители на работу? На эти вопросы получил ответ наш корреспондент, который следил за движением транспорта с 7:00 до 8:30 утра на остановке "Кресты" на Московском проспекте.

Однозначно, город до конца не был готов к таким крупным переменам - промахи были и достаточно серьезные. Подойдя на остановку,можно было увидеть десятки напряженных лиц, которые упорно смотрели на дорогу в ожидании своего нового автобуса.

Из всей толпы ярко выделялся один мужчина: он часто теребил ремень сумки, переступал с ноги на ногу и нервно смотрел по сторонам. Оказалось, что ярославец ждал 91-ую маршрутку час и не знал об альтернативном автобусе №1. Хотя мэрия города неоднократно заявляла, о качественной информационной компании для жителей.

- Да, я знаю, что сегодня первый день транспортной реформы. Я на работу добираюсь на 91-ой маршрутке - ее нет уже час, собственно сколько я здесь уже и стою. Даже специально пораньше вышел из дома, чтобы не опоздать. Неудобно это все сделали, конечно, - рассказал "КП-Ярославль" про свое утро местный житель.

Позже наш корреспондент проинформировал мужчину о том, что теперь маршрутку заменяет автобус №1. После этого ярославец благополучно уехал на работу. К сожалению, этот случай не единичный, еще одна ярославна не знала об изменениях в номерах автобусов.

Жители заходят в автобус №1, мест всем хватает. Время 8:00. Фото: Влада Красоткина

- Одним словом - все очень плохо. Ждем долго,- заявила женщина.

Стоит отметить, что новый автобус №1 ходил регулярно, без задержек. В "Крестах" не было больших толп людей, из-за большого количества рейсов. Тесно в слоне транспорта также не было, даже в час пик.Проблемы возникали из-за того, что жители были недостаточно проинформированы о изменениях, которые принесла транспортная реформа. С 7:00 до 8:30 утра автобус прибывал на остановку по следующему графику:

"Автобус №1: 07:12, 7:21, 07:25; 07:36,07:43, 07:54, 08:03; 08:10; 08:17, - зафиксировал расписание корреспондент "КП-Ярославль".

Горожане, которые работают в Заволжском районе Ярославля такой частоте брагинского автобуса могут только позавидовать. Ведь их 53-ий рейс за полтора часа пришел всего четыре раза:

"Автобус №53: 07:12; 07:43; 08:04; 8:20", - фиксирует время корреспондент "КП-Ярославль".

Ярославцы, которые пользуются транспортом №19, 76, 33, 41А, 41Б - до работы доехали без проблем. Их автобусы ходили по своему обычному расписанию, без задержек примерно раз в 10-15 минут. А вы сегодня вовремя приехали на работу?