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Общество15 ноября 2021 8:01

Прокурор Ярославской области уходит со своего поста

Произойти это должно в ближайший месяц – полтора
Полина Вачнадзе
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Прокурор Ярославской области уходит со своего поста

Прокурор Ярославской области уходит со своего поста

Фото: Правительство Ярославской области

Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов покидает свой пост. Правда, это вопрос не ближайших дней, а месяца или даже больше. Об этом КП-Ярославль сообщил источник в правоохранительных органах.

С чем связана отставка Дмитрия Попова, не известно. Возможно, что с проверкой Генпрокуратуры, которая проходила в регионе в конце октября.

Дмитрий Попов был назначен на должность прокурора Ярославской области в марте 2017 года. Является кандидатом юридических наук, награжден знаком отличия «За верность закону» II степени, нагрудным знаком «За безупречную службу».