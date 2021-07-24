«Последний выстрел - психология спортсмена»: отец олимпийской чемпионки Анастасии Галашиной поделился эмоциями после выступления дочери

Анастасия Галашина выступила в финале олимпийских игр в Токио. Фото: со страницы ВКонтакте Анастасии Галашиной

24 июля спортсменка из Ярославля Анастасия Галашина выступила в финале олимпийских игр в Токио, в категории «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин». Девушка уверенно шла за золотом, опережая участницу из Китая Цян Ян на 0,2 очка. Но в финальном выстреле уступила сопернице с результатом 8,9 - китаянка попала в 9,8.

Перед крайним выстрелом волнение у обеих участниц зашкаливало. Это было видно невооруженным взглядом. Возможно, психологический фактор негативно повлиял на место, которое заняла Анастасия. Но нам однозначно есть чем гордиться! Впервые с 2004 года медаль на олимпийских играх в женской стрельбе завоевала россиянка.

Сразу после того, как стали известны результаты "КП-Ярославль" связалась с отцом Анастасии Валерием Галашиным. Мужчина поделился своими эмоциями от прошедшего выступления.

- Очень тяжело сейчас отвечать на вопросы. С профессиональной точки зрения было все хорошо. Анастасия молодец, справилась. Последний выстрел - это психология спортсмена. Также старт был необычный. Поэтому результат такой.

Анастасии 24 года, она родилась 3 февраля 1997 года. Ее спортивная карьера началась с детского увлечения. Когда ей было 12 лет, девушка пришла в спортивную школу олимпийского резерва №1. Там она открыла для себя стрельбу и познакомилась со своим первым тренером Светланой Александровной Самухиной.

Уже в четырнадцать лет Анастасия выполнила норматив мастера спорта, а через три года получила звание мастера спорта международного класса. В 2016 году стала обладательницей Кубка мира среди юниоров по пневматической винтовке. В том же году впервые поднялась на высшую ступень пьедестала на Чемпионате Европы среди юниоров по пневматической винтовке. Через год взяла «серебро» Чемпионата мира среди юниоров по малокалиберной винтовке из положения «лежа».

В сборной команде России Галашина состоит с 2017 года. Занимается под руководством заслуженного тренера России Анны Ивановны Малухиной. В марте 2019 года выиграла две главные награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе: «золото» в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматики и «золото» в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки.

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