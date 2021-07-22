«Первый раз жду наступления зимы без опаски»: мэр Ярославля рассказал, как город подготовился к снегопадам

Мэр Ярославля рассказал, как город подготовился к снегопадам Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле началась подготовка к зиме, а точнее, к уборке снега с улиц города. О том, как проходил этот процесс в прошлые годы и как он будет проходить в сезон 2021-2022 в своем Telegram-канале рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

- Нас много критиковали за прошлогодний снег. Где-то действительно, были наши недоработки - проблемы приходилось решать в ручном режиме. Но мы работали на пределе своих возможностей и делали все от нас зависящее, чтобы преодолеть снежный кризис. Многие критикующие понятия не имеют, в каких условиях приходилось тогда бороться со снегом, - рассказал глава города.

И рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в первый год работы. Убирать город было нечем, денег на технику не было, финансовое состояние многих предприятий оставляло желать лучшего.

- Почти с ужасом вспоминаю первую зиму, когда целый месяц беспрерывно шел снег, и нужно было его как-то убирать, а у коммунального предприятия - ни техники, ни людей. Только долг - 48 миллионов рублей, - пишет Владимир Волков.

Сейчас у города 112 единиц спецтехники. Еще шесть комбинированных дорожных машин и два снегопозрузчика планируется приобрести в этом году. По словам мэра, разработана схема уборки, при которой Ярославль будут убирать круглосуточно. Но…

- Оговорюсь сразу, это не гарантия, что город оперативно справится с аномальными осадками. С ними никто не справляется никогда - на то они и аномальные. Но ситуацию мы улучшим однозначно. Надеюсь, грядущей зимой жители города почувствуют изменения, - предупреждает мэр. - …В целом, подготовкой к зиме в этом году, впервые за все время, пока являюсь мэром Ярославля, я почти удовлетворен и первый раз жду ее наступления без опаски.