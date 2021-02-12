Ростовскую финифть представили на Неделе высокой моды в Париже Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Неделя высокой моды модельер Ульяна Сергеенко представила свою коллекцию одежды, которая создана по мотивам народного творчества.

В разработке и изготовлении участвовали художники фабрики «Ростовская финифть». Они сделали броши и пуговицы. Эмали украсили шелковые платья, пальто, костюмы, сумки и ремни. Ну и куда же без фирменных ростовских сережек.

По словам исполняющего обязанности директора департамента туризма Владимира Лысенко, бренд «Ростовская финифть» знаменит на весь мир. Изделия имеют полное право на участие в главных мировых показах, наравне с украшениями таких именитых кутюрье, как Dior, Chanel и Fendi. Тем самым они достойным образом представляют Ярославскую землю и Россию.