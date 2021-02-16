Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети рассказал, что сейчас делается в Ростове для устранения коммунальной аварии. Напомним, что из-за прорыва сетей около 3 тысяч жителей города в 20-граждусные морозы остались без тепла и горячей воды. КП-Ярославль полностью приводит слова глава региона:- Дорогие ростовцы. Уже более трех дней в части домов нет ни отопления, ни горячей воды. Ситуация оказалась серьезнее, чем прогнозировали специалисты. Ночью случились новые прорывы, горячую воду пришлось перекрыть - без этого невозможно устранить возникшие неполадки. Погода не на нашей стороне - морозы осложняют ремонт и плохо сказываются на состоянии и без того изношенных труб. Это многолетняя проблема, о которой мне хорошо известно, последний капитальный ремонт был в 2003-2005 годах. Замену труб на новые мы распланировали на несколько лет вперед. Работа для того, чтобы вернуть вам тепло и горячую воду не прекращается ни на минуту, на объекте задействованы 7 бригад, 10 единиц техники, обследовано более 20 км теплосетей, открыты два пункта временного размещения. Сотрудники социальных служб посещают и оказывают необходимую помощь пожилым и маломобильным гражданам, мы организовали пункты для обогрева рабочих. Я и команда правительства делаем все, чтобы тепло как можно быстрее вернулось в ваши дома.И ростовцы губернатору ответили, не промолчали и ярославцы. Первый комментарий под постом - от Общественного контроля Ростова Великого:- Может пора вводить режим ЧС и задействовать МЧС? Без тепла сидят 3000 человек, а пункты могут принять максимум 100. А старики, инвалиды, младенцы, люди, сидящие на карантине и болеющие COVID-19 , им куда податься, в какой временный пункт? Они замерзают, укутавшись в три одеяла и включив все газовые конфорки, вместе с обогревателями. Итог такой разовой нагрузки на домовую сеть может быть плачевным.Вводите режим ЧС пока не поздно, разворачивайте МЧС, палаточный лагерь, полевую кухню, штаб, раздайте обогреватели, теплопушки и т.д., привлекайте инженерные войска, из воинской части в Ростове если понадобится, но нужно уже начинать действовать прямо сейчас, нужны жесткие и быстрые решения.- Они отчитались Миронову, что все устранили, сегодня отчитались, что работает 7 бригад. Нет бригад, а если бы и были, то этого мало. Зато ярославский водоканал вместо того, чтобы прислать на помощь несколько своих бригад, прислал машину для отогрева рабочих. Я против рабочих ничего не имею - не они в этом виноваты, но для семи якобы бригад одну машину... Круто. Почему губернатор не созвал экстренный штаб и сам лично не присутствовал? Я думаю при наличии руководства области на месте быстрее бы решили все проблемы. В экстренных ситуациях можно заменить все трубы за три дня, тем более в городе часть инженерных войск, - пишет Илья Лисаев.- Дмитрий Юрьевич, считаю, что вы как наш Губернатор, человек военный, должны быть на месте ЧС и руководить лично штабом ЧС в Ростове! - пишет Наталья Новикова.