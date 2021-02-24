По новым избиениях в ярославской колонии №1 возбуждено уголовное дело

В Сети появились видео истязаний, которые снимали в 2016 и 2017 годах Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». Поводом для этого стали видео из колонии №1 Ярославля, которые 23 февраля опубликовало издание «Новая газета». Записи датированы 2016 и 2017 годами, на них видно, как сотрудники исправительного учреждения избивают заключенных.

- Возбуждено уголовное дело по сообщению в СМИ о нанесении побоев осужденным. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.