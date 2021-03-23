Утечку нефтепродуктов в Волгу в Ярославле устранили

Утечку нефтепродуктов в Волгу устранили, боны убрали Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Волге демонтировали боновые ограждения – утечка нефтепродуктов в реку устранена.

Информация о разливе нефтепродуктов по Волге появилась в социальных сетях Ярославля на прошлой неделе. Чтобы избежать распространения масляных пятен дальше по течению, специалисты МЧС и Центра гражданской защиты поставили ограждения. Была организована проверка ближайших к коллектору ливневых колодцев: на выходе из них масляную фракцию не нашли. Позже установили, что нефтепродукты вытекали из промышленного ливневого коллектора в районе Ярославской ТЭЦ-1.

- Ситуация на Волге стабилизировалась, выбросов запрещенных веществ в большом количестве не замечено. Остались небольшие фракции, которые не представляют опасности. Представители надзорных органов продолжают проверку, чтобы выявить причины, - пояснил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и пожарной безопасности мэрии Ярославля Александр Белозеров.

Сейчас поиском виновных в загрязнении занимаются специалисты управления Росприроднадзора, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры и департамента городского хозяйства.