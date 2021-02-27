В травмпункты Ярославля за один день обратились 260 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкая смены температуры превратила Ярославль в один сплошной каток. В пятницу, 26 февраля, пешеходы стали фигуристами, правда, без коньков, а автомобилисты решали, ехать после работы домой на своих машинах или лучше оставить их на парковках. Госавтоинспекция просила водителей остановиться на первом варианте. Из-за сложных погодных условий, в пятницу продлили работу детских садов, а в субботу ввели режим свободного посещения в школах и техникумах.

Несмотря на осторожность, жертв избежать не удалось. По данным областного департамента здравоохранения, в травмпункты города 26 февраля обратились 260 человек:

- в травмпункт больницы имени Соловьева - 125 ярославцев,

- в приемное отделение больницы имени Соловьева - 70 ярославцев (из них 36 госпитализированы),

- травмпункт больницы имени Семашко - 65 ярославцев.