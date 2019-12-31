Итоги года: чем нам запомнился 2019-й

Год подходит к концу, многие, оглядываясь назад, подводят итоги-2019, чтобы учесть старые ошибки и поставить новые цели. Желтая Земляная Свинья принесла нам и хорошие и, к сожалению, плохие новости. Напомним самые яркие из них по версии КП-Ярославль.

Это было страшно, но мы это пережилиФото: Мэрия Ярославля

Пожалуй, одно из самых заметных, масштабных, изнурительных, долгих событий… Впрочем, вы и сами знаете: ремонт Республиканской улицы и Тутаевского шоссе. Все это изрядно потрепало нам всем нервы. С первой, слава Богу и с грехом пополам, справились, а вот одну из главных магистралей Дзержинского районе открыли и снова перекрыли, на этот раз до мая (но это не точно).

Еще один «мост», который соединит уходящий и новый год – Добрынинский. Его в срочном порядке закрыли, когда он стал крошиться на глазах у водителей. Сейчас на путепроводе полностью демонтированы все аварийные конструкции со стороны улицы Добрынина, идет ремонт опор. Отставаний от графика нет. В планах – закончить в октябре 2020-го.

А вот некоторым и вовсе никакие мосты не нужны – предпочитают добираться вплавь. Так, ярославец Роман Касиян в 2019 году переплыл Босфор!

Слева направо: ребята из Киева, единственный участник из Грузии и Рома

- За эти полтора часа было все, – вспоминает Роман. - От прыжка в воду захватывает дух, а в открытой воде настигают паника и моментальная концентрация. Временами меня охватывал ужас от чувства, что уносит куда-то не туда... 20 минут я боролся с обратным течением. Но ни с чем не сравнится эта эйфория, когда на финише ты, наконец, чувствуешь твердую почву под ногами.

Вообще, ярославцы в этом году радовали нас своими спортивными достижениями. Наша гордость – братья Буровы! Максим – чемпион мира по фристайлу, Илья – Олимпийский призер!

Чемпионат мира по лыжной акробатике проходил в американском городе Дир-Вэлли. 7 февраля 20-летний Максим Буров с каждой попыткой приближал Россию к заветному первенству, от раза к разу получая все больший балл. Уже самый первый его полет гарантировал, что сборная уедет домой с медалью. Так и случилось!

Братья Буровы

20-летняя спортсменка из Ярославля Карина Иванова за одну неделю стала дважды Чемпионом России: сначала по панкратиону на Чемпионате в Нижнем Новгороде, потом - на Чемпионате России по ММА.

Были в этом году среди ярославцев и те, кто показал себя не с самой лучшей стороны. 46-летний житель дома №77 по проспекту Фрунзе в ночь с 12 на 13 февраля чуть не погубил своих соседей. Он открыл газовые конфорки, закрыл квартиру на ключ и спокойно пошел гулять по ночному району. К счастью, все обошлось – пьяный мужчина споткнулся возле местной «стоячки», где проводила время компания молодых людей. Они решили, что мужчине нужна помощь, а он выкрикивал адрес дома и что-то про открытый газ. Благодаря бдительности парней, трагедии удалось избежать.

Станислав Мавренков (сверху) и Александр Суханов спасли жителей дома №77 по проспекту Фрунзе от взрыва бытового газа

В 2019 году закончилось расследование жестокой расправы над настоятелем Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля-Залесского игуменом Даниилом. Чтобы найти убийцу, следователи проверили больше трех тысяч человек. Оказалось, что преступник уже отбывает наказание за убийство. 31-летний житель Владивостока Александр Авдеев рассказал следствию, что украл из монастыря около миллиона рублей.

Также в уходящем году приговор услышал скандальный бизнесмен Владимир Голубев, которого признали виновным в педофилии. По данным суда и следствия, самой младшей из его многочисленных жертв было всего семь лет. Мужчину отправили за решетку на 12 лет. Сам Голубев так и не признал вину, утверждая, что дело сфабриковали, чтобы отнять его бизнес.

Владимир Голубев уверен в своей невиновности во время оглашения приговораФото: Роман РЫЖИКОВ

Были в уходящем году и мрачные даты.

14 сентября в Гаврилов-Ямском районе рейсовый автобус столкнулся с фурой. Грузовик внезапно выехал на полосу встречного движения. Погибли девять человек, в том числе оба водителя. Еще 26 человек пострадали. В салоне автобуса находилось 27 пассажиров. Многие могли ехать на праздник – в тот день в городе был запланирован футбольный ретро-матч. Из-за трагедии тогда часть мероприятий отменили.

19 октября в Ростове страшный пожар унес жизни двоих взрослых и пятерых детей от полутора до шести лет. Дом № 13 по улице Ленинской вспыхнул в 4:43. Полностью потушить его удалось только к вечеру. Сочувствовала и сопереживала трагедии тогда вся Ярославская область. На следующий день стало известно, что дом поджег 37-летний местный житель. Ему грозит пожизненное заключение.

Причиной аварии стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. Фото: Дима Чуйко

Редакция Комсомольской правды – Ярославль выражает соболезнования родным и близким погибших.

А вот семье из Туношны этот год принес тройное счастье. Антонина и Алексей стали родителями семерых детей! У пары, воспитывающей четверых, родилась тройня! Правда, случилось это еще в декабре 2018, но выписали их только в январе - у одного из малышей были трудности с набором веса. Так что эту радостную новость берем в копилку 2019, согласны?

Чтобы родителям было чуть проще справиться с такой оравой, они получат губернаторскую поддержку в один миллион рублей, дополнительные единовременные выплаты из областного бюджета, полагающиеся за третьего, четвертого и пятого ребенка, отдельное пособие за рождение тройни, льготы по оплате ЖКУ, а также федеральный материнский капитал. Полученные деньги семья планирует потратить на ремонт дома.

Гимн любви и мира.

18-летняя Настя Яковенко обрела родных, которые даже не знали о ее существовании. Воспитанница детского дома стала участницей музыкального конкурса «Ты супер» и продюсеры разыскали родственников талантливой вокалистки. От счастья прослезились все!

Наконец-то вернулись домой и дети войны – спецборт доставил в Россию из Ирака 32 детей, четверо из которых – маленькие жители Ярославской области.

- Поставлена точка в истории возвращения детей с войны, из Иракской тюрьмы. Больше там наших детей нет, - сказал КП-Ярославль уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Всего из Ирака в Россию четырьмя рейсами было возвращено 122 ребенка. ФОТО: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

2019 год подошел к концу, а вместе с ним – и Год театра в России. Для Ярославля он стал непростым. Один из главных символов города – Волковский театр - оказался в центре скандала. Первый русский хотели объединить с Александринкой. Против этого высказались многие представители ярославской интеллигенции, любители театра и обычные горожан. А вот художественный руководитель (теперь уже – бывший) Евгений Марчелли видел в этом очень хорошие перспективы. Худрука поддержали молодые актеры, но старожилы театра и директор (теперь тоже – бывший) Алексей Туркалов – нет. Театр затрещал по швам, министр Владимир Мединский уволил Туркалова, Марчелли написал заявление по собственному желанию. Теперь художественным процессом (а по словам источников, не только им) руководит Сергей Пускепалис.

Сегодня Первым русским руководит Сергей ПускепалисФото: Борис КУДРЯВОВ

2019 год был богат на события и эмоции. В следующем году мы желаем вам только хороших новостей!