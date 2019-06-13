12 лет строгача и силиконовая вагина: Владимир Голубев услышал приговор

-Ты что не знаешь, кто это? Не местный что ли? Клуб «Мед», не слыхал? Ну даешь! – донеслось из открытого окна автозака, остановившегося перед зданием Красноперекопского районного суда. Бывшего владельца известного в городе заведения Владимира Голубева привезли на полчаса позже.

- Ну веди давай, долго на этих дураков смотреть?

Дураками Голубев назвал журналистов, собравшихся услышать приговор бизнесмену, которого обвиняют в изнасиловании маленьких девочек. Самой маленькой из них было всего семь лет, старшей – двенадцать.

Владимира Голубева задержали 28 сентября 2017 года. Тогда весь город содрогнулся от новости: владельца «Меда» и «Поплавка» подозревают в педофилии. Источники в правоохранительных органах сообщали, что бизнесмен с декабря 2016-го по сентябрь 2017-го заставлял трогать девочек и трогал их сам за интимные места. Позже появились сообщения, что одну из своих жертв, самую старшую, он, якобы, неоднократно насиловал в заброшенных домах с сентября 2001-го по апрель 2003-го. Весь ужас происходил в Красноперекопском районе. Многие тогда говорили, что о зверствах бизнесмена давно известно, но правоохранители бездействовали, списывая все на «детскую фантазию».

Голубев нарушал порядок и пререкался с журналистамиФото: Роман РЫЖИКОВ

Есть и другое мнение, что дело против Голубева сфабриковано, и есть ни что иное как попытка «отжать» его бизнес. Однако, следствие так не считает, а экспертизы доказывают вину бизнесмена.

-Только прокурору да вам это надо, да тем, кто имущество делит, клоуны! – прорычал из-за решетки в зале суда Голубев. Весь в черном, с маской на лице и кепке, надвинутой на брови, он казался воплощением зла, а четки на его запястье – издевкой. Едва ли здесь можно найти что-то святое...

Заседание прошло молниеносно. Слишком личные подробности интимной жизни детей, которую они сами не выбирали, зачитывать не стали. Судья быстро огласил приговор. 12 лет и 1 месяц строгого режима. Сверху еще год ограничения свободы- в этот период Голубев должен будет периодически отмечаться в полиции, не сможет менять места жительства и работы. Выплата компенсации: 15, 40, 30 и дважды 100 тысяч – вот цена сломанных судеб.

- Я думаю, это не окончательное ваше решение. Мы все с вами надолго вместе. – голос извращенца, его движения в клетке – все выражало уверенность.

До вступления приговора в законную силу Голубев останется под стражейФото: Роман РЫЖИКОВ

Некоторые преступления Голубева остались безнаказанными – истек срок давности. А вот время, проведенное под стражей, ему зачтут в срок отбывания основного наказания из расчета один к одному. До вступления приговора в законную силу, Голубев останется под стражей, а изъятые при задержании куртку, джинсы шесть пар очков и силиконовые женские гениталии сможет забрать его представитель.

У защиты есть 10 дней на обжалование приговора.