Ярославец был пьян, когда поджигал дом с детьми

В Ярославской области продолжается расследование уголовного дела по факту пожара в Ростове Великом, во время которого погибло семь человек, в том числе пять детей. Сегодня было установлено, что причиной возгорания стал поджог. В связи с этим уголовное дело со статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" переквалифицировано на статью 105 - "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

В ходе совместных действий Следственного Управления СКР по Ярославской области и уголовного розыска установлен и уже задержан подозреваемый. Известно, что это мужчина 1982 года рождения. Сейчас задержанный дает показания.

- Спустился вниз по лестнице, подошел к машине, из куртки взял зажигалку. Куртка у меня была в машине, я в одной майке был, в спортивных штанах. Пьяный, - говорит задержанный.

Напомним, что пожар на улице Ленинской в Ростове произошел в восьмиквартирном доме в ночь с 18 на 19 октября. Огонь, который разгорелся на 600 квадратных метрах, полностью удалось локализовать только к вечеру субботы. Погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Три человека сейчас находятся в больницах, их состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали переломы, отравление угарным газом, ожоги дыхательных путей. Известно, что когда начался пожар, два малыша находились в квартире одни.

Как уточнил глава Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров, очаг возгорания находился на втором этаже, предположительно - на лестничной клетке. К тому моменту, как на вызов приехали пожарные, этот этаж уже был уничтожен огнем.

В сгоревшем доме дореволюционной постройки зарегистрировано 29 человек, однако фактически проживало 34. Для погорельцев в местном театре был организован пункт временного размещения, в области объявлен сбор средств для пострадавших. Помощь будет оказана и от правительства региона, из резервных фондов Ростова и Ростовского района.