2019-10-20T14:46:39+03:00
Общество

Ярославец был пьян, когда поджигал дом с детьми

Мужчина дает признательные показания
Полина Вачнадзе
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Подозреваемый в поджоге задержан. ФОТО: Следственное Управление СКР по Ярославской областиПодозреваемый в поджоге задержан. ФОТО: Следственное Управление СКР по Ярославской области
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В Ярославской области продолжается расследование уголовного дела по факту пожара в Ростове Великом, во время которого погибло семь человек, в том числе пять детей. Сегодня было установлено, что причиной возгорания стал поджог. В связи с этим уголовное дело со статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" переквалифицировано на статью 105 - "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

В ходе совместных действий Следственного Управления СКР по Ярославской области и уголовного розыска установлен и уже задержан подозреваемый. Известно, что это мужчина 1982 года рождения. Сейчас задержанный дает показания.

- Спустился вниз по лестнице, подошел к машине, из куртки взял зажигалку. Куртка у меня была в машине, я в одной майке был, в спортивных штанах. Пьяный, - говорит задержанный.

Напомним, что пожар на улице Ленинской в Ростове произошел в восьмиквартирном доме в ночь с 18 на 19 октября. Огонь, который разгорелся на 600 квадратных метрах, полностью удалось локализовать только к вечеру субботы. Погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Три человека сейчас находятся в больницах, их состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали переломы, отравление угарным газом, ожоги дыхательных путей. Известно, что когда начался пожар, два малыша находились в квартире одни.

Как уточнил глава Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров, очаг возгорания находился на втором этаже, предположительно - на лестничной клетке. К тому моменту, как на вызов приехали пожарные, этот этаж уже был уничтожен огнем.

В сгоревшем доме дореволюционной постройки зарегистрировано 29 человек, однако фактически проживало 34. Для погорельцев в местном театре был организован пункт временного размещения, в области объявлен сбор средств для пострадавших. Помощь будет оказана и от правительства региона, из резервных фондов Ростова и Ростовского района.

В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве семи человек.Следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области продолжается расследование уголовного дела о гибели семи человек, в том числе пятерых детей, в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове. В ходе расследования уголовного дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета России установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на пп. а , е ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение установлены следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска. В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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