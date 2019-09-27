Настоятеля переславского монастыря убили в келье ради миллиона рублей

Следователи СК России и оперативники федерального уголовного розыска МВД спустя три года нашли подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля-Залесского игумена Даниила.

Чудовищная расправа случилась ранним утром 7 июля 2016 года. Убийца зашел в келью к настоятелю и несколько раз жестоко ударил его ножом. От полученных травм священнослужитель скончался.

В течение нескольких лет правоохранители искали правду. Они проверили более трех тысяч человек, которые могли быть причастны к убийству. Игумена Даниила окружали наркоманы, судимые и кающиеся грешники, в том числе и за преступления, связанные с религиозным культом. Следователи изучили заключения более 430 судебных экспертиз.

О том, что убийцу нашли, сообщил на своей странице в Фейсбук епископ Переславский и Угличский Феоктист. По его словам, убийца уже бывал до этого в монастыре в 2015 году. Епископ опроверг информацию, что расправа могла носить ритуальный характер.

Изначально следствие подозревало послушника Александра Шулешова, но его причастность к убийству не смогли доказать.

– В результате установлен подозреваемый – уроженец города Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к 6 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы. По инициативе сотрудников ГУУР МВД России осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву. Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с представителями СК России осуществлен выезд в Ярославскую область, где проведена проверка показаний фигуранта на месте, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

31-летний подозреваемый Александр Авдеев рассказал следствию, что украл из монастыря около 1 миллиона рублей. Большие деньги он потратил на свои нужды.

Следователи продолжают работу и собирают дополнительные доказательства виновности Авдеева.

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