Воспитанница ярославского детского дома нашла своих родных на музыкальном конкурсе «Ты супер»

18-летняя воспитанница детского дома Анастасия Яковенко приехала в Москву на музыкальный конкурс «Ты супер». Девушка очень трогательно исполнила песню «Аллилуйя», а члены жюри шоу – Алексей Воробьев, Диана Арбенина и Елка так воодушевились вокалом ярославны, что спели хит вместе с ней еще раз. Настя попала в полуфинал конкурса.

Но это еще не все чудеса, которые случились во время записи программы с нашей землячкой. Когда ведущий спросил девушку о ее жизни, Настя замялась, а потом нехотя сказала о своем детском доме. Неожиданно на сцене появились родственники с Украины, которые долгое время даже не знали, что в Ярославле живет их родной человек. Тетя и бабушка нежно обнимали девушку, а та не могла успокоиться. Члены жюри тоже не сдерживали слез: сюрприз редакции музыкального шоу удался.

Настя очень хотела, чтобы на сцену вышел ее папа, но, к сожалению, его не удалось разыскать.

– Яковенко Станислав Васильевич, пожалуйста, откликнитесь. Вас очень ждет ваша дочь, которой вы обязаны гордиться, – сказал ведущий.