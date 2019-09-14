2019-09-14T12:36:22+03:00
Происшествия

В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек

Пострадали 19 человек, среди них есть ребенок
Полина ЗАЙЦЕВА
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Причиной аварии стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. Фото: Дима Чуйко.Причиной аварии стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. Фото: Дима Чуйко.
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В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» утром 14 сентября произошло столкновение с участием рейсового автобуса и фуры. Сообщение о случившемся поступило в региональное отделение МЧС в 10 часов 45 минут.

Автобус с людьми двигался из Ярославля, по предварительной информации в его салоне находились 27 пассажиров и водитель. По данным Главного Управления МЧС России по Ярославской области, причиной аварии стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. Мужчина внезапно вылетел на встречку, в результате чего лоб в лоб столкнулся с автобусом.

В результате столкновения пострадали 19 человек Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В результате столкновения пострадали 19 человекФото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария унесла жизни семи человек, в том числе водителей транспортных средств. В результате столкновения пострадали 19 человек, среди них есть несовершеннолетний ребенок.

- На месте работают 10 единиц спецтехники и 30 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – Среди них медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Точные данные о количестве пострадавших уточняются. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Смертельное ДТП: В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек.Видео: Подслушано Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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