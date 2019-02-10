В чем сила, брат? Фристайлисты Буровы покоряют новые вершины

Человек мечтал о небе с самых незапамятных времен. Большинство так и не научилось летать, но некоторые, подобно птицам, взмывают вверх так красиво, что им нет равных во всем мире. Ярославский спортсмен Максим Буров в минувший четверг стал чемпионом мира по фристайлу. У Максима есть брат Илья. Он тоже фристайлист. В феврале прошлого года на Олимпиаде в Пхенчхане он принес российской сборной бронзу. И вот эти парни, кажется, с самого детства умели летать. И с самого детства были вторым крылом друг для друга.

Чемпионат мира по лыжной акробатике проходил в американском городе Дир-Вэлли. 7 февраля 20-летний Максим Буров с каждой своей попыткой приближал Россию к заветному первенству, от раза к разу получая все больший балл. Уже самый первый его полет гарантировал, что сборная уедет домой с медалью. Но последняя фигура в небе не оставила шансов соперникам и золото досталось молодому спортсмену из Ярославля. Илья тоже участвовал, но не смог пробиться в экстра-финал.

Звездный час 28-летнего Ильи Бурова состоялся на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В решающей попытке он заработал 122, 17 балла и принес сборной России бронзовую медаль. Дома, в Ярославской области, в знак благодарности и уважения ему и тренеру подарили квартиры. Еще одной наградой для спортсмена стала белоснежная BMW, ключи от которой Илье вручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ни для кого не секрет, что спортсмены сборной – очень крепкая семья. А когда внутри команды еще и два талантливых брата, успех обеспечен. Главное, что есть у Буровых – не медали и награды, а они сами. Братья поддерживают друг друга, делятся опытом, радуются взлетам и переживают падения.

-Ну а какие еще между нами могут быть отношения? – смеется Илья. – Теплые, семейные. Конечно, на трассе есть маленькая часть конкуренции, но все равно он остается братом.

Как говорит Илья, когда что-то пошло не так, ты что-то не дожал или совершил ошибку, и видишь, что тебя обошли, наступает момент разочарования. Но как только ты понимаешь, что обошел тебя брат, горькое чувство сменяется радостью за ближнего.

- Я очень рад за Максима, - признается Илья. – Чемпион мира… Да и просто красавчик он!

Иметь рядом с собой не просто друга, но и брата – очень важно в спорте. Тренер парней Александр Николаевич Понгильский, рассказал, в чем именно преимущество Буровых:

- Друг – это друг… - говорит тренер. – А брат… Это очень хорошее подспорье: в тяжелую минуту или в момент принятия решений, когда рядом есть родственное плечо, которое может поддержать, это очень многого стоит! Кончено, есть тренерская работы, но, уверен, они прислушиваются друг к другу в самые ответственные секунды.

По словам тренера, родные братья и в спорте, и дома во всем помогают друг другу. Илья старше и в этой дисциплине дольше, чем Максим, поэтому дает ему напутствия и советы. Максим – молодой, подающий большие надежды и оправдывающий их спортсмен, слушает брата, учится на своих и на его ошибках.

- Я с самого детства на него ровнялся, - говорит Максим. – А теперь мы вместе добиваемся результатов. Это очень круто!

Так, во время Олимпиады в Пхенчхане, у Бурова младшего не получилось, и он переживал за брата. На чемпионате мира спортсмены поменялись местами: Илья не вошел в шестерку финалистов, а Максим сорвал куш. Теперь фамилия Буровых уже дважды вписана в историю мирового спорта. И будет вписана еще много раз.