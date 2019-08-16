Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра

Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис. Такое решение было принято 16 августа комиссией, рассмотревшей концепции развития театра, предложенные девятью претендентами.

Это будет второе пришествие Пускепалиса в ярославский театр. Он уже был главным режиссером Волковского с 2009 по 2011 год. В последнее время Пускепалис работал заместителем худрука МХАТ имени Горького, снимался в кино. Кстати свою работу в кинематографе в связи с новым назначением он пообещал прервать.

- Я завершу начатые проекты, по новым пишу: "Извините, есть планы", - сказал он.

Пускепалис отметил, что что благодаря прежнему художественному руководителю Евгению Марчелли труппа Волковского театра находится в хорошем профессиональном тонусе, а поставленные в последнее время спектакли назвал золотым запасом. Он сообщил, что хочет сохранить кадровый потенциал, пообещал, что у него не будет безработных актеров. На сцене Первого русского Пускепалис хотел бы видеть русскую классическую и современную драматургию. А еще он планирует создать в театре подростковый клуб. Это направление будет курировать режиссер Николай Дручек, которому поручат работать над спектаклями для маленьких зрителей и тинейджеров.

Судя по всему, планов у нового руководителя громодье. Пускепалис отметил, что в театр нужно вернуть худсовет, состоящий из творческих сотрудников, в качестве органа, который будет давать рекомендации режиссеру.

- Надо знать мнение коллег, их отношение к переменам, ко всему, что происходит внутри театра, - подчеркнул он.

Кроме того, новый худрук считает, что Волковский театр должен стать местом ежегодной Всероссийской театральной биржи, где будут встречаться актеры и режиссеры, заключаться новые контракты. Привязать это событие планируется к фестивалю БРТ. По мнению Пускепалиса, театр должен активизировать и международную работу. В частности он поставил перед собой задачу - организовать Волковский международный фестиваль, работать над совместными проектами с крупнейшими зарубежными театрами.

- К примеру, англичане будут ставить у нас спектакли по своей драматургии, а наши режиссеры отправятся покорять Лондон и ставить там Островского, Чехова, современные российские пьесы, - пояснил Пускепалис.

Количество зрителей Волковского он хочет увеличить на 150%, в том числе за счет туристов. А на вопрос, что собирается делать в первые дни пребывания на новом посту, Пускепалис ответил образно: «Я давно там не был. Нужно обнюхаться, осмотреться».

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.