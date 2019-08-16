2019-08-16T18:13:06+03:00
Звезды

Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра

Он намерен отказаться от съемок и вывести Первый русский на международную арену
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сергей Пускепалис назначен новым художественным руководителем ярославского Волковского театра. Фото: с трансляции Минкульта.Сергей Пускепалис назначен новым художественным руководителем ярославского Волковского театра. Фото: с трансляции Минкульта.
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Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис. Такое решение было принято 16 августа комиссией, рассмотревшей концепции развития театра, предложенные девятью претендентами.

Это будет второе пришествие Пускепалиса в ярославский театр. Он уже был главным режиссером Волковского с 2009 по 2011 год. В последнее время Пускепалис работал заместителем худрука МХАТ имени Горького, снимался в кино. Кстати свою работу в кинематографе в связи с новым назначением он пообещал прервать.

- Я завершу начатые проекты, по новым пишу: "Извините, есть планы", - сказал он.

Пускепалис отметил, что что благодаря прежнему художественному руководителю Евгению Марчелли труппа Волковского театра находится в хорошем профессиональном тонусе, а поставленные в последнее время спектакли назвал золотым запасом. Он сообщил, что хочет сохранить кадровый потенциал, пообещал, что у него не будет безработных актеров. На сцене Первого русского Пускепалис хотел бы видеть русскую классическую и современную драматургию. А еще он планирует создать в театре подростковый клуб. Это направление будет курировать режиссер Николай Дручек, которому поручат работать над спектаклями для маленьких зрителей и тинейджеров.

Судя по всему, планов у нового руководителя громодье. Пускепалис отметил, что в театр нужно вернуть худсовет, состоящий из творческих сотрудников, в качестве органа, который будет давать рекомендации режиссеру.

- Надо знать мнение коллег, их отношение к переменам, ко всему, что происходит внутри театра, - подчеркнул он.

Кроме того, новый худрук считает, что Волковский театр должен стать местом ежегодной Всероссийской театральной биржи, где будут встречаться актеры и режиссеры, заключаться новые контракты. Привязать это событие планируется к фестивалю БРТ. По мнению Пускепалиса, театр должен активизировать и международную работу. В частности он поставил перед собой задачу - организовать Волковский международный фестиваль, работать над совместными проектами с крупнейшими зарубежными театрами.

- К примеру, англичане будут ставить у нас спектакли по своей драматургии, а наши режиссеры отправятся покорять Лондон и ставить там Островского, Чехова, современные российские пьесы, - пояснил Пускепалис.

Количество зрителей Волковского он хочет увеличить на 150%, в том числе за счет туристов. А на вопрос, что собирается делать в первые дни пребывания на новом посту, Пускепалис ответил образно: «Я давно там не был. Нужно обнюхаться, осмотреться».

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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