Ярославец Роман Касиян переплыл Босфор за полтора часа

Ярославец Роман Касиян вплавь добрался из Европы в Азию, хотя еще в декабре он плавал как бревно. В воскресенье, 21 июля, молодой мужчина прыгнул в воду и проплыл шесть с половиной километров через Босфор.

- За эти полтора часа было всё. – вспоминает Роман. - От прыжка в воду захватывает дух, а в открытой воде настигают паника и моментальная концентрация. Временами меня охватывал ужас от чувства, что уносит куда-то не туда... 20 минут я боролся с обратным течением. Но ни с чем не сравнится эта эйфория, когда на финише ты, наконец, чувствуешь твердую почву под ногами.

В трансконтинентальном заплыве каждый год участвуют сотни и тысячи человек. Регистрация открывается в январе, места бронируются моментально – очень много желающих проверить себя на прочность. В этом году слоты раскупили за 6 минут. Пролив форсировали больше 2300 пловцов.

Слева направо: ребята из Киева, единственный участник из Грузии и Рома

- Мы стартовали по очереди. И вот, стоишь на пароме, смотришь в иллюминатор, а там сотни рук загребают воду. На берегу все гудит, люди машут руками, подбадривают. От всего этого теряешь дар речи.

Роман начал готовиться еще в декабре. Он записался в школу открытого плавания, но пропускал много тренировок из-за работы, поэтому последние три месяца перед заплывом пришлось как следует попотеть. Кроме бассейна пловец ходил в спортзал и много бегал.

- За неделю до старта проплыл в бассейне три километра и понял, что готов. – говорит Роман.

Самое главное, по словам спортсмена, постоянно видеть ориентиры и понимать, что ты плывешь в нужном направлении. Очень сложно постоянно быть в нужном течении, иначе уносит от цели. Когда теряешь себя, начинается паника, сбивается дыхание, теряешь ориентацию. Это тяжело не только физически, но и психологически. Успокаиваешься, даешь себе леща. Два гребка, на третий – вдох.

- Финиш был обозначен желтыми шарами. Все ориентиры остались позади, значит – плыву как надо, - вспоминает Роман. – Но в какой-то момент я понял, что меня уносит. Время шло, а я просто стоял на месте и изо всех сил пытался выгрести. Начало сводить ногу. Уже было не до результата – главное доплыть. Смог. Счастлив. Теперь я межконтинентальный пловец, будет, что рассказать внукам!

"Железный человек"

Босфор – всего лишь промежуточная цель. Несколько лет назад Роман загорелся идеей до 30 лет пройти гонку Ironman – одно из самых сложных однодневных состязаний по триатлону в мире. «Железный человек» должен проплыть почти четыре километра, проехать на велосипеде 180 километров и пробежать марафон – все это без перерыва.

Сейчас Роману 28. Он вплавь добрался из Европы в Азию, за плечами десятки полумарафонов и марафон в Москве, теперь он присматривается к шоссейному велосипеду. На достижение цели осталось два года и, похоже, бесконечный запас сил.

Пусть ничто тебя не остановит.