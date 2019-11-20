2019-11-20T13:26:35+03:00
Общество

Дети войны на родине. На борту самолета, прибывшего из Ирака в Москву, были дети из Ярославской области

Сегодня их привезли домой
Полина Вачнадзе
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Всего из Ирака в Россию четырьмя рейсами было возвращено 122 ребенка. ФОТО: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенкаВсего из Ирака в Россию четырьмя рейсами было возвращено 122 ребенка. ФОТО: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
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Вчера в Москву из Ирака доставили детей, чьи матери попали под влияние террористов и сейчас находятся в тюрьмах. Спецборт из Багдада доставил 32 ребенка: 18 мальчиков и 14 девочек. Многие из них никогда не видели Россию и не знают родных, которые с нетерпением ждали их дома. Среди ребят, которые наконец-то вернулись домой из самого настоящего ада на земле, - дети из Ярославской области. Им от 1,5 до 10 лет.

- Сегодня поставлена точка в истории возвращения детей с войны, из Иракской тюрьмы. Четверо детей возвратились на территорию Ярославской области. Больше там наших детей нет. В 11:00 спецтранспорт прибыл в регион, сейчас дети находятся со своими законными представителями, - сказал КП-Ярославль уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Еще вчера ребята прошли медицинское обследование, врачи дали свои рекомендации.

Михаил Крупин поблагодарил всех, кто принимал участие в возвращении маленьких ярославцев на родину, особенной уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову и Министерство иностранных дел РФ.

- Сейчас дети находятся под моей юрисдикцией, им будет оказана вся необходимая помощь, - заверил Михаил Крупин.

Активная работа по возвращению российских ребят на родину из Ирака и Сирии началась летом 2017 года. Всего из Ирака в Россию четырьмя рейсами – в декабре прошлого года и феврале, июле, ноябре 2019-го – было возвращено 122 ребенка. Им от одного года до 15 лет. Бортом МЧС 30 декабря 2018 года проведена эвакуация из Ирака 30 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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