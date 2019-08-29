Ручной режим и особый контроль: ярославские власти начали переживать за ремонт Республиканской
Ни для кого не новость, видимо, кроме ярославских властей, что ремонт улицы Республиканской стал чем-то ужасным. Ее разворотили всю, а вот сделать обратно, кажется, не успевают. Скоро дети пойдут в школы, а местами нет даже тротуаров. Подрядчик почему-то сделал главный акцент на асфальтировке, а не на них, как это было указано в протоколе.
- Переводим на ежедневный контроль, в ручное управление, - заявил заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.- . Каждый день в восемь вечера совместно с департаментом городского хозяйства и Агентством по муниципальному заказу ЖКХ будем собираться и проводить проверки выполненных работ.
Асфальтировать обещают по ночам, чтобы не затруднять движение транспорта. А при наличии косяков, штрафовать и наказывать.
Если компания «ДЭП-57» не будет справляться, ей в помощь выделят еще подрядчиков. У дорожников и властей есть время до конца октября. Впрочем, кажется, сроки они устанавливают себе сами…
ИСТОЧНИК KP.RU