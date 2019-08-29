Ручной режим и особый контроль: ярославские власти начали переживать за ремонт Республиканской

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-29T08:37:24+03:00

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Ни для кого не новость, видимо, кроме ярославских властей, что ремонт улицы Республиканской стал чем-то ужасным. Ее разворотили всю, а вот сделать обратно, кажется, не успевают. Скоро дети пойдут в школы, а местами нет даже тротуаров. Подрядчик почему-то сделал главный акцент на асфальтировке, а не на них, как это было указано в протоколе.

- Переводим на ежедневный контроль, в ручное управление, - заявил заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.- . Каждый день в восемь вечера совместно с департаментом городского хозяйства и Агентством по муниципальному заказу ЖКХ будем собираться и проводить проверки выполненных работ.

Асфальтировать обещают по ночам, чтобы не затруднять движение транспорта. А при наличии косяков, штрафовать и наказывать.

Если компания «ДЭП-57» не будет справляться, ей в помощь выделят еще подрядчиков. У дорожников и властей есть время до конца октября. Впрочем, кажется, сроки они устанавливают себе сами…

ИСТОЧНИК KP.RU