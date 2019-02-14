«Соседский геноцид»: ярославец открыл газ в своей квартире и ушел из дома

Ночь с 12 на 13 февраля у жителей дома 77 на проспекте Фрунзе была бессонная. Полиция, скорая, газовая служба, двое молодых ребят, поднимающихся по подъездной лестнице, чтобы спасти людей…

НОЧНОЙ ПРОМЕНАД ДО ПЕКАРНИ

Местный 46-летний мужчина решил устроить для соседей настоящий ад, но сам оказаться в эпицентре событий не пожелал. Он открыл газовые конфорки, закрыл квартиру на ключ и спокойно пошел гулять по ночному району. Дойдя до круглосуточной пекарни, мужчина упал. В том заведении отдыхала компания друзей, а когда один из них вышел на крыльцо, то увидел человека на костылях, лежащего у входа.

– Был пьяный, или под чем-то. Я хотел дать ему руку, но он кинул ключи в снег и пробормотал, что открыл газ в своей квартире, – рассказал КП-Ярославль молодой человек.

Ребята сначала не поверили. Сумасшедший клялся, что он не шутит, а в доказательство выкрикивал адрес. Парни незамедлительно кинулись на помощь.

Мужчина подверг опасности целый дом

ОТКРЫТЫЕ КРАНЫ НА ГАЗОВОЙ ПЛИТЕ

– Когда пришли, у подъезда уже стояла машина газовиков. Их вызвала какая-то бабушка. Видимо, почувствовала запах, – говорит Стас.

Молодой человек утверждает, что газовая служба уже собиралась уезжать, ведь доступа в квартиру у них не было. Когда ребята открыли входную дверь, газ уже наполнил помещение и поднялся вверх.

– Там была настоящая газовая камера, – вспоминает парень, – все плыло.

Хорошо, что успели, а ведь к утру на месте дома могли остаться лишь руины…

– Договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с этим домом нет, но специалисты аварийной службы оперативно выехали на место происшествия, — прокомментировала ситуацию советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Ярославль» Марина Рау. – В ходе проверки была обнаружена концентрация газа в одной из квартир, но попасть в нее было невозможно. Сотрудники вызвали полицию.

Газовики обнаружили, что на плите были открыты все краны. До трагедии оставалось совсем немного…

А дальше приехала скорая и полиция. Виновника забрали в больницу, где оказали ему экстренную помощь.

– В квартире поставили газовые заглушки, идет проверка, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

«СОСЕДСКИЙ ГЕНОЦИД»

Как рассказала Елена – жительница дома 77 на проспекте Фрунзе, мужчина давно приобрел среди соседей не очень хорошую репутацию. Он проживает с ними лет шесть, но с самого начала у него возникли проблемы.

– Орет постоянно, шприцы лежали на этаже, – жалуется девушка.

Это не первый случай «соседского геноцида». В январе этого года буйный сосед вышел на лестничную клетку, облил тряпки маслом и поджег.

– Мама моя выходила тушить, – говорит Елена.

Нередко случаются и избиения сожительницы. Один раз сосед даже поджег волосы своей женщины. Приходил участковый, но потом пара помирилась, и заявление пришлось забрать.

Еще выяснилось, что мужчина был осужден, и не раз. Местные жители говорят, что за разбой и кражу.

НОЧЬ ПРОЙДЕТ, НАСТУПИТ УТРО ЯСНОЕ

Наутро после этого происшествия соседи решили, что больше не могут жить как на «пороховой бочке». Они устроили собрание, на котором решили написать заявления в полицию от каждого собственника квартиры. Также они планируют обратиться в прокуратуру.