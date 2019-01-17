Шесть сыночков и лапочка-дочка: в конце года в Ярославле родилась тройня, а счастливые мама и папа стали родителями семи детей

ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

В конце минувшего года, 11 декабря, случилось чудо: родилась третья тройня за 2018 год. Малышей назвали по святцам – Петр, Федор и Григорий. Двое из них – однояйцевые близнецы, а Гриша – тройняшка. Петр и Федор родились достаточно крупными, и сегодня их вес примерно 3,2 килограмма. Маленький Гриша отличается от братьев – сейчас он весит около 2,1 килограмма.

Мама провела с новорожденными в больнице чуть больше месяца. Она ждала, пока один из малышей наберет достаточный вес. Антонина узнала о тройной беременности на раннем сроке. Были определенные сложности вынашивания и большая физическая нагрузка на организм мамы. Муж Алексей нежно заботился о супруге, помогал по хозяйству и всегда был на низком старте – чуть что, нужно было срочно ехать в областной перинатальный центр.

Малыши родились в 23.50 – почти 12 декабря. Петр, Федор и Григорий появились на свет с разницей в одну минуту. Врачи сделали роженице кесарево сечение.

– Это абсолютно разные дети, у каждого свой характер. Это проявлялось еще внутриутробно: я знала, кто где находится и как двигается, – со слезами радости на глазах вспоминает многодетная мама.

Антонина кормит малышей грудным молоком, но из бутылочки.

– Если каждого кормить грудью по полчаса, то на отдых маме времени совсем не останется, – переживает папа.

После выписки семья будет наблюдаться с малышами в поликлинике областного перинатального центра.

– Вопросов о выборе медицинского учреждения для детей даже не стояло, здесь шикарные врачи, – говорит Антонина.

Главврач областного перинатального центра Дмитрий Гурьев рассказал, что рождение двух и более детей всегда сопровождается сложной беременностью и проблемными родами, поэтому врачи перинатального центра очень трепетно относятся к таким внештатным случаям и тщательно наблюдают будущих матерей. В год в перинатальном центре рождается от одной до пяти троен.

– Данная мама оказалась очень дисциплинированной пациенткой. Она выполняла все рекомендации, а нам всегда очень нравится, когда пациентка относится с должной мерой ответственности к своему здоровью и здоровью своих детей – похвалил Антонину главврач.

В ближайшее время родители получат губернаторскую поддержку в один миллион рублей. Его семья планирует потратить на ремонт домаФото: Екатерина РЯБЦЕВА

ДОМИК В ТУШОШНЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Антонина и Алексей вместе работают в пищевой промышленности. Они поженились три года назад.Семья живет в селе Туношна Ярославского района. У многодетных родителей хороший частный дом. Для детской они подготовили самую большую комнату – зал. Пока в доме только три обустроенных комнаты, но ремонт еще продолжается.

– Мы планируем достроить дом. Осталась некоторые внутренние работы и внешняя отделка, – рассказывает Антонина. – Думаем, что детям там будет удобно, кругом природа.

ЧТО ОБЕЩАЕТ ГОСУДАРСТВО

В ближайшее время родители получат губернаторскую поддержку в один миллион рублей, дополнительные единовременные выплаты из областного бюджета, полагающиеся за третьего, четвертого и пятого ребенка, отдельное пособие за рождение тройни, льготы по оплате ЖКУ, а также федеральный материнский капитал. Полученные деньги семья планирует потратить на ремонт дома.

ЕЩЕ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ БРАКОВ

В ближайшее время маме потребуется помощь и поддержка близких. Но не только бабушки будут навещать внуков. На двоих у Антонины и Алексея уже есть четверо детей от предыдущих браков – трое мальчиков и одна девочка. Ребятам от девяти до девятнадцати лет. Они хорошо общаются и были рады новости о появлении трех младших братиков.

– Сначала я разволновался, обрадовался и… чуть не сошел с ума, – смеется сын Антонины Алексей.

Он обещает, что будет помогать маме всем, чем сможет. Алексей признался, что хотел, чтобы одного из братьев звали Максим – ему нравится это имя.