2020-04-04T01:08:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 4 апреля 2020: с понедельника школьники начнут учиться в дистанционном формате

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 4 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Учителя подготовят онлайн-уроки и формы обратной связиУчителя подготовят онлайн-уроки и формы обратной связиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы собрали последние новости на 4 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле. В настоящее время в регионе в режиме самоизоляции пребывают 1882 человека, вернувшихся из-за границы. Лабораторно обследованы 377 человек, 12 взятых на COVID-19 проб ожидают подтверждения результатов.

В инфекционном отделении Рыбинской больницы находится мужчина с подозрением на коронавирус. Его анализы отправили для проверки в Москву. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное и сообщают, что он не нуждается в лечении.

Детские площадки и центральные парки Ярославля закрываются для посетителей. Чтобы подростки не собиралась на качелях и в городках, зоны отдыха огородят сигнальными лентами.

Рыбинские ателье готовы шить маски из марли, бязи и других тканей и продавать в аптеках и магазинах с товарами первой необходимости.

С 6 апреля ярославские школы начнут работу в дистанционном формате. Учителя будут проводить онлайн-уроки на виртуальных платформах, в том числе с помощью регионального интернет-дневника.

Больницам и амбулаториям Ярославля и области помогают меценаты и предприятия. Медицинские учреждения получают средства индивидуальной защиты, полотенца и туалетную бумагу.

Сотрудники управляющих компаний обрабатывают подъезды жилых домов и дезинфицируют ручки дверей, кнопки домофонов и лифтов, перила и почтовые ящики.

Глава региона Дмитрий Миронов сообщил, что ограничения, которые действовали на территории Ярославской области с 30 марта, продлены до конца апреля.

– Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, допускается введение особого порядка передвижения во всем регионе. Исключение составят только межрегиональные перевозки, – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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