Ограничительные меры в Ярославской области продлятся до конца апреля
Губернатор Дмитрий Миронов подписал Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ограничения, которые действовали на территории региона с 30 марта, будут продлены до конца апреля.
В Ярославской области по-прежнему приостановлены массовые мероприятия и запрещено бронирование гостиниц.
Школьники начнут учиться, но в дистанционном режиме.
– Если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, допускается введение особого порядка передвижения во всем регионе. Исключение составят только межрегиональные перевозки, – сообщил губернатор.
Не забывайте соблюдать социальную дистанцию и изоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU