2020-04-03T19:38:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничительные меры в Ярославской области продлятся до конца апреля

Губернатор Миронов подписал Указ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области приостановлены массовые мероприятия и запрещено бронирование гостиницВ Ярославской области приостановлены массовые мероприятия и запрещено бронирование гостиницФото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Дмитрий Миронов подписал Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ограничения, которые действовали на территории региона с 30 марта, будут продлены до конца апреля.

В Ярославской области по-прежнему приостановлены массовые мероприятия и запрещено бронирование гостиниц.

Школьники начнут учиться, но в дистанционном режиме.

– Если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, допускается введение особого порядка передвижения во всем регионе. Исключение составят только межрегиональные перевозки, – сообщил губернатор.

Не забывайте соблюдать социальную дистанцию и изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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