Режим самоизоляции в Ярославле: кому что можно и что нельзя

В Ярославской области во время нерабочих дней будет действовать ряд ограничений.

Покидать квартиру - в особых случаях

Жители области могут выходить из дома для поездок на работу и обращения за экстренной медицинской помощью. Можно ходить за покупками в ближайший магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных - но на расстоянии не больше 100 метров от дома. Также разрешается доехать на своей машине или такси до соседнего гипермаркета. Временно стоит воздержаться от посещения храмов.

Тем, кто не представляет своей жизни без спорта, пока придется обойтись домашними тренировками. Заниматься на тренажерах, которые установлены на площадках рядом с домами, нельзя: коронавирус может сохраняться на поверхностях.

На улицу рекомендуют выходить в маске и перчатках. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. В магазинах, аптеках и общественном транспорте уже нанесли специальную разметку.

Пропуски для передвижения по городу, о которых многие заговорили на днях, пока вводить не будут.

Кто будет работать

По-прежнему будут работать непрерывно действующие организации, предприятия, которые выполняют неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, а также компании, помогающие в борьбе с коронавирусом.

А как же пенсионеры

На помощь ярославским пенсионерам придут волонтеры и социальные работники. Оставить заявку на доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, а также оплату коммунальных услуг можно, позвонив на горячую линию ОНФ 8 (800)-200-34-11. Пенсии и пособия также принесут домой.

Если заболели

Почувствовав себя плохо, вызывайте врача на дом. Если недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидситуацией, контактировали с людьми, прибывшими оттуда, или с больным коронавирусом, не забудьте сообщить об этом. Врач на месте проведет осмотр, составит программу лечения и при необходимости назначит анализа на COVID-19.

Если диагноз подтвердится, но протекать тяжело не будет, то лечиться можно дома. В таком случае пациент подписывает информированное согласие и обязуется соблюдать предписания врачей и не нарушать режим самоизоляции.

В поликлиниках примут тех, кто нуждается в хирургической, онкологической помощи, кому назначена химио- или лучевая терапия, гемодиализ.

Для тех, кто вернулся из-за границы

Если вы недавно вернулись из зарубежной поездки, сообщите об этом на горячую линию областного департамента здравоохранения: (4852) 40 04 55. На сайте fss.ru можно оформить больничные сразу на всех членов семьи. В течение 14 дней необходимо соблюдать обязательную самоизоляцию. За ее нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей.