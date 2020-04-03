2020-04-03T23:11:06+03:00
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В Ярославле управляющие компании дезинфицируют домофоны и кнопки лифта

Куда обращаться, если ваш подъезд не обрабатывается
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сотрудники управляющих компаний обрабатывают места, к которым прикасаются жители – ручки дверей, кнопки домофонов и лифтов, перила и почтовые ящикиСотрудники управляющих компаний обрабатывают места, к которым прикасаются жители – ручки дверей, кнопки домофонов и лифтов, перила и почтовые ящикиФото: Мэрия Ярославля
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Бригады управляющих компаний за неделю обрабатывают более 500 многоквартирных жилых домов. Они делают влажную уборку первых двух этажей, а также дезинфицируют места, к котором прикасаются жители – ручки дверей, кнопки домофонов и лифтов, перила и почтовые ящики.

Если вы хотите оставить жалобу или пожелание по уборке подъезда, оставьте заявку в управляющей компании. Ничего не изменилось? Тогда обратитесь в муниципальную жилищную инспекцию мэрии Ярославля (улица Советская, дом 64, телефон 40-99-00) или в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области (улица Чехова, дом 5, телефон 78-56-52).

ИСТОЧНИК KP.RU

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