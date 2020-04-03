2020-04-03T10:59:30+03:00
Общество

Рыбинские предприниматели начнут производить маски

Об этом заявил глава города Денис Добряков
Светлана Крутикова
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Владельцы ателье готовы ежедневно изготавливать от 100 до 300 штук, крупные компании – до 3 тысячВладельцы ателье готовы ежедневно изготавливать от 100 до 300 штук, крупные компании – до 3 тысячФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Предприятия Рыбинска смогут шить медицинские маски. Об этом стало известно после встречи главы города Дениса Добрякова с предпринимателями.

- Цена на гигиенические маски должна быть доступной для большинства рыбинцев. Со своей стороны мы готовы оказать вам поддержку, - подчеркнул Денис Добряков.

Для масок не нужна сертификация, поэтому их можно продавать как в аптеках, так и в магазинах с товарами первой необходимости. Владельцы ателье готовы ежедневно изготавливать от 100 до 300 штук, крупные компании – до 3 тысяч. Маски можно производить из марли, бязи, комбинации марля-фланель-марля или нетканого материла. Такие средства защиты можно стирать и использовать не один раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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