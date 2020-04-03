Ярославские меценаты и заводы помогают больницам полотенцами, туалетной бумагой и медицинскими изделиями

3 Апр 2020 2020-04-03T20:41:59+03:00

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В больницу Семашко доставили 28 тысяч ролевых и листовых полотенец с диспенсерами, туалетную бумагу и бумажные полотенца. Также спонсорскую поддержку получила амбулатория в Семибратово.

В больнице Переславля-Залесского появились средства индивидуальной защиты и другие изделия медицинского назначения. Помощь оказал неизвестный меценат.

А Ярославский моторный завод передал в госпиталь ветеранов войн трубы систем подачи кислорода. Сейчас там развернуто 200 коек для экстренной госпитализации по кардиологии, отоларингологии, эндокринологии, травматологии, урологии, хирургии, нейрохирургии, остро-сосудистой патологии и терапии. Кроме этого, травматологи, офтальмологи и стоматологи госпиталя будут обследовать взрослых и детей с коронавирусной инфекцией. Скоро в лечебное учреждение привезут аппараты искусственной вентиляции легких.

– Сегодня в госпитале развернуто и 70 коек с подачей кислорода, – сообщил директор департамента здравоохранения и формации Руслан Саитгареев. – Сейчас идет их подключение. Также будет развернуто более 20 реанимационных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU