Ярославский госпиталь ветеранов войны готов принять больных коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T10:15:28+03:00

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Всех пациентов, которые проходили лечение в госпитале, выписали, прием новых временно приостановили. Медучреждение подготовили для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Развернули 200 коек для экстренной госпитализации по разным профилям, таким как терапия, кардиология, эндокринология, нейрохирургия, острая сердечно-сосудистая патология и другие. Кроме того, взрослым и детям с коронавирусом окажут неотложную помощь травматолог, офтальмолог и стоматолог

- В госпитале развернули и 70 коек с подачей кислорода. Сейчас идет их подключение. Также подготовят 20 реанимационных мест, - сообщил директор департамента здравоохранения и формации Руслан Саитгареев.

Сейчас в медучреждение привозят аппараты ИВЛ и прибывают специалисты из других больниц области.

ИСТОЧНИК KP.RU