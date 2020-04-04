2020-04-04T10:15:28+03:00
Общество

Ярославский госпиталь ветеранов войны готов принять больных коронавирусом

Медицинскую организацию перепрофилировали под лечение COVID-19
Светлана Крутикова
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В госпиталь доставляют аппараты ИВЛВ госпиталь доставляют аппараты ИВЛФото: Правительство Ярославской области
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Всех пациентов, которые проходили лечение в госпитале, выписали, прием новых временно приостановили. Медучреждение подготовили для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Развернули 200 коек для экстренной госпитализации по разным профилям, таким как терапия, кардиология, эндокринология, нейрохирургия, острая сердечно-сосудистая патология и другие. Кроме того, взрослым и детям с коронавирусом окажут неотложную помощь травматолог, офтальмолог и стоматолог

- В госпитале развернули и 70 коек с подачей кислорода. Сейчас идет их подключение. Также подготовят 20 реанимационных мест, - сообщил директор департамента здравоохранения и формации Руслан Саитгареев.

Сейчас в медучреждение привозят аппараты ИВЛ и прибывают специалисты из других больниц области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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