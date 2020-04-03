В рыбинской инфекционной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Его анализы отправлены в Москву для подтверждения
Мужчина в удовлетворительном состоянииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В инфекционном отделении Рыбинской больницы находится пациент с подозрением на коронавирус. Его анализы отправили для проверки в Москву.
– Результат пока без подтверждения, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Как сообщают «Рыбинские известия», мужчина в удовлетворительном состоянии.
За последние сутки в регионе обследовали 377 человек. Двенадцать проб сейчас ожидают подтверждения.
ИСТОЧНИК KP.RU