В рыбинской инфекционной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T12:54:27+03:00

Его анализы отправлены в Москву для подтверждения

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В инфекционном отделении Рыбинской больницы находится пациент с подозрением на коронавирус. Его анализы отправили для проверки в Москву.

– Результат пока без подтверждения, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Как сообщают «Рыбинские известия», мужчина в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки в регионе обследовали 377 человек. Двенадцать проб сейчас ожидают подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU