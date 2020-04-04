Коронавирус в Ярославской области на 4 апреля: у двух человек подтвердился диагноз COVID-19
По данным на 4 апреля, у двух жителей региона подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Это женщина из Ярославля и мальчик из Тутаевского района. Состояние ярославны оценивают как средней степени тяжести, состояние ребенка удовлетворительное. Теперь на стационарном лечении находятся 5 человек с официально подтверждённым диагнозом.
В Москве не подтвердились 4 пробы: одна из Рыбинска, одна из Тутаева и две из Ярославля.
- За минувшие сутки обследовали 372 человека. Результаты 3 тестов отправили в столицу. Таким образом ждем подтверждения по 9 анализам, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
На обязательной изоляции остаются 1779 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU