2020-04-04T11:46:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области на 4 апреля: у двух человек подтвердился диагноз COVID-19

В ожидании подтверждения находятся еще 9 проб
Светлана Крутикова
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У двух человек подтвердился диагноз. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области ВКонтактеУ двух человек подтвердился диагноз. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области ВКонтакте
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По данным на 4 апреля, у двух жителей региона подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Это женщина из Ярославля и мальчик из Тутаевского района. Состояние ярославны оценивают как средней степени тяжести, состояние ребенка удовлетворительное. Теперь на стационарном лечении находятся 5 человек с официально подтверждённым диагнозом.

В Москве не подтвердились 4 пробы: одна из Рыбинска, одна из Тутаева и две из Ярославля.

- За минувшие сутки обследовали 372 человека. Результаты 3 тестов отправили в столицу. Таким образом ждем подтверждения по 9 анализам, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

На обязательной изоляции остаются 1779 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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