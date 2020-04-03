В Ярославле закроют все детские площадки

3 Апр 2020 2020-04-03T09:25:41+03:00

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В Ярославле ограничат доступ ко всем детским площадкам. Детские городки огородят сигнальной лентой. Работу в центре города уже начали.

- Вслед за парками мы решили закрыть доступ к детским площадкам. Надо отдать должное мамам с детьми, они соблюдают меры предосторожности и не гуляют в общественных местах. Но в городках собираются подростки и молодежь, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Парки Юбилейный, Даманский остров, Нефтяник, 30-летия Победы, Подзеленье не работают с 28 марта. Также закрыли доступ к площадкам в парке 1000-летия, оградили сигнальной лентой игровые зоны в парке Мира и на Первомайском бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU