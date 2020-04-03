2020-04-03T19:18:27+03:00
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В ярославских школах с 6 апреля начнется дистанционное обучение

Подробности уточняйте на сайтах образовательных учреждений
Екатерина РЯБЦЕВА
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Учреждения дополнительного образования продолжат работать в дистанционном режимеУчреждения дополнительного образования продолжат работать в дистанционном режимеФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 6 апреля ярославские школы переходят на дистанционное обучение. Школьникам понадобятся ноутбуки, компьютеры или планшеты. Учителя подготовят онлайн-уроки и формы обратной связи. Занятия будут проходить на таких интернет-платформах, как Российская электронная школа, "Билет в будущее", Якласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник, платформе новой школы от Сбербанка, сервисе издательства "Просвещение", в онлайн-школе Skyeng, с помощью программы Skype и регионального интернет-дневника.

Если у вашего ребенка нет технической возможности заниматься дистанционно, то он сможет обучаться с помощью СМС, электронной почты или мессенджера Viber. Учителя пришлют школьнику домашнее задание и сроки его выполнения.

5% ярославских школьников не могут выйти в интернет. Для них учителя будут готовить материалы и взаимодействовать через родителей.

– Для получения полной и достоверной информации об организации дистанционного обучения необходимо выйти на сайт образовательного учреждения, – сообщили в пресс-службе департамента образования мэрии Ярославля.

Учреждения дополнительного образования продолжат работать в дистанционном режиме.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефонам «горячей линии» в школах, где обучаются дети. Телефоны опубликованы на сайтах образовательных учреждений.

Власти города просят родителей контролировать досуг школьников, по возможности исключить походы на улицу и соблюдать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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