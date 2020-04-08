Коронавирус в Ярославле, последние новости на 8 апреля 2020: пять новых заболевших COVID-19

В Ярославской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось сразу на пять человек. Среди заболевших один ребенок, один мужчина и две женщины. Таким образом, уже у 11 ярославцев официально подтвержден этот диагноз. Два человека из них уже вылечены, 9 остаются в больницах. На самоизоляции 930 человек.

Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Рыбинске. Заразилась пожилая женщина, у которой гостили родственники из другого региона.

В Ярославле отменили ранее принятое решение о сокращении числа троллейбусов и трамваев. Электротранспорт ходит в своем обычном режиме, а не только в часы пик. Трамвай №9 временно отменен.

Ярославцы, которые сидят дома на самоизоляции, принимают участие в антихандрическом флешмобе #Изоизоляция. В социальной сети можно и нужно выкладывать свои пародии на известные картины.

В Ярославской области из-за коронавируса перенесли открытие речной навигации. Первые теплоходы выйдут в рейс не раньше 1 мая.

Продуктовые наборы для школьников-льготников на период дистанционного обучения начнут выдавать с 9 апреля. Набор состоит из риса, гречи, растительного масла, чая, сахарного песка, печенья и, по просьбе родителей, туда положили тушеную говядину.

В Ярославской области за время сложной эпидемиологической ситуации выросли цены на куриные яйца и соль. Правда, менее чем на один процент. Упал спрос на все товары, кроме мыла и антисептиков.

В Ярославской области продуктовую помощь оказали более чем 1500 семей. Ее получили многодетные и малоимущие ярославцы. Им передали овощи, пельмени и мороженое.