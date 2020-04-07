Коронавирус в Ярославской области: зафиксировано 5 новых случаев

7 Апр 2020 2020-04-07T11:02:53+03:00

За сутки в регионе еще 5 человек заболели коронавирусом

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети сообщил о пяти новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число ярославцев, подхвативших эту заразу составило 11 человек.

- На данный момент 2 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 9 человек, - пояснил губернатор.

Один ярославлец находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

За минувшие сутки было проведено 389 анализов, все они отрицательные. На изоляции находятся 930 человек, из них семеро – в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU