Коронавирус в Ярославской области: зафиксировано 5 новых случаев
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети сообщил о пяти новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число ярославцев, подхвативших эту заразу составило 11 человек.
- На данный момент 2 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 9 человек, - пояснил губернатор.
Один ярославлец находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
За минувшие сутки было проведено 389 анализов, все они отрицательные. На изоляции находятся 930 человек, из них семеро – в обсервации.
ИСТОЧНИК KP.RU