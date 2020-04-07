2020-04-07T09:49:03+03:00
Общество

#Изоизоляция: ярославцы во время карантина делают пародии на известные картины

В социальной сети запустили антихандрический флешмоб
Полина Вачнадзе
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Некоторые выбрали для воплощения своих творческих порывов картины Васи Ложкина. ФОТО: Nikolai Auermann группа Изоизоляция на ФейсбукНекоторые выбрали для воплощения своих творческих порывов картины Васи Ложкина. ФОТО: Nikolai Auermann группа Изоизоляция на Фейсбук
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Творческие личности, истосковавшиеся на самоизоляции, решили совместить приятное с полезным: и развлечься не выходя из дома, и приобщиться к прекрасному.

Флешмоб #Изоизоляция создан на Facebook. Здесь все желающие могут выкладывать свои пародии на известные картины. Одно из главных условий – фотографии должны быть сделаны дома и сейчас, а не год назад.

Некоторые выбрали для воплощения своих творческих порывов картины Васи Ложкина.

- Мне постоянно шлют ссылки на версии моих картинок. Это очень трогательной и смешно. Мне очень нравится. И поэтому мы решили как-то отметить людей, которые делают пародии (или как это называть? Адаптированные версии?) на мои картинки. Наградить так сказать. Мы – это я Вася Ложкин и газета «Комсомольская правда», - сообщил в группе флешмоба Вася Ложкин. Если это уместно, мы хотим сделать конкурс ваших версий моих картин. Выбрать десять лучших и подарить им наши футболки, книжки и принты моих картин.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить картинки с тегом #ВасяЛожкинКП. После чего будут выбраны 10 самых смелых и им подарят противовирусные майки «Изыди вирус» и книжки «Люблю тебя, еда и вино».

- А главному победившему, кто всем понравится больше всех (и мне и участникам группы) мы подарим принт моей картины на выбор, какой захочет, с моим личным автографом, - обещает художник.

Финал 20 апреля, работы принимаются до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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