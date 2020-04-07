В Рыбинске официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
COVID-19 выявили у пожилой женщины
По данным мэра Рыбинска Дениса Добрякова, заболевшая женщина не выезжала из страны.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске выявлен первый случай заболевания коронавирусом. По данным мэра Рыбинска Дениса Добрякова, диагноз COVID-19 подтвердился у пожилой жительницы города.
- Женщина не выезжала из страны, - прокомментировал глава Рыбинска. - К ней приезжали погостить родственники из другого региона России. Жительница города обратилась за медицинской помощью после того, как они уехали.
После того, как диагноз подтвердился в московской лаборатории, в Ярославской области стало пять официальных больных коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU